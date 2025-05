GUIDA TV 24 MAGGIO 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI SAPIENS

Scopri cosa riserva la TV per questa serata del 24 maggio 2025! Unisciti al divertimento con il totoshare e prova a indovinare gli ascolti di "Sapiens". Dalla programmazione di Rai, Mediaset, La7 e Discovery, ecco la guida completa di BubinoBlog. Buona visione! Su Rai1 in prima serata, il talk show "Con Il Cuore: Nel Nome di Francesco" e su Rai2 due episodi di "F.B.I." e "F.B.I. International".

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 00:00 Con Il Cuore: Nel Nome di Francesco Ciao Maschio Show Talk Show Rai2 21:20 23:00 F.B.I. + F.B.I. International 1°Tv 90° Minuto di Sabato Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 23:50 Sapiens: Un Solo Pianeta Tg3 Mondo Doc. Rubrica Rete 4 21:30 23:55 Pelé Confessione Reporter Film Inchieste Canale 5 21:35 00:15 Andrea Bocelli 30: The Celebration Tg5 Speciale Show Rubrica Italia 1 21:30 00:00 Transformers: Il Risveglio 1°Tv Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello Film Film La7 20:35 23:30 In Altre Parole Uozzap! Talk Show Video-frammenti Tv8 20:50 23:35 4 Ristoranti R 4 Hotel R Talent Talent Nove 21:30 00:05 Accordi e Disaccordi 1°Tv Accordi e Disaccordi R Talk Show Talk Show TOTOSHARE: IL TORNEO – DA VENERDI' 30 MAGGIO A PAGINA 2

