Guerra in Ucraina raid russo su Kiev con droni e missili Iskander | feriti a Kiev e Odessa Zelensky | Più sanzioni contro Mosca per fermare l' offensiva Cos' è successo

Una notte drammatica ha colpito Kiev e Odessa, con raid russi di droni e missili Iskander, causando feriti e distruzione. Zelensky chiede sanzioni più dure contro Mosca per fermare l'offensiva in Ucraina, mentre le esplosioni segnano un aumento delle tensioni nel conflitto in corso, che mette ancora a dura prova la fragile stabilità del Paese.

Una notte segnata dal fragore delle esplosioni e dal bagliore degli incendi ha scosso la capitale ucraina Kiev e altre città del Paese. L?ultimo, devastante attacco russo si è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra in Ucraina, raid russo su Kiev con droni e missili Iskander: feriti a Kiev e Odessa. Zelensky: «Più sanzioni contro Mosca per fermare l'offensiva». Cos'è successo

Leggi anche questi approfondimenti

Ucraina, drone russo colpisce un minibus di civili a Bipilonia: 9 morti e 4 feriti. Le autorità: “Cinico crimine di guerra”

Un attacco aereo russo ha colpito un minibus di civili in Ukraina, causando 9 morti e 4 feriti. Le autorità locali denunciano un "cinico crimine di guerra" che infrange le norme del diritto internazionale.

Ucraina, drone russo colpisce un minibus di civili a Bipilonia: 9 morti e 4 feriti. “Cinico crimine di guerra”. Putin invita la Lega Araba a Mosca

Un attacco aereo russo ha colpito un minibus di civili vicino a Bilopillia, causando 9 morti e 4 feriti.

Ucraina, morti 9 civili in attacco russo contro un minibus: “Cinico crimine di guerra”

Un attacco russo contro un minibus in Ucraina ha causato la morte di nove civili, sollevando accuse di crimine di guerra.

Raid russo sulla città di Sumy, in Ucraina: almeno 20 morti

Video Raid russo sulla città di Sumy, in Ucraina: almeno 20 morti Video Raid russo sulla città di Sumy, in Ucraina: almeno 20 morti

Approfondimenti da altre fonti

Guerra Ucraina-Russia. Lavrov: “Invieremo a Kiev nostre condizioni di pace dopo scambio prigionieri”; Istanbul, nulla di fatto ai colloqui. Fonti ucraine: da Mosca richieste territoriali inaccettabili - Kiev conferma: Mosca ha chiesto il ritiro ucraino dalle quattro regioni occupate; Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: Noi contrari a invio di truppe | Macron: Non ne abbiamo mai parlato; Le notizie della guerra tra Ucraina e Russia di venerdì 16 maggio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, massiccio attacco a Kiev e nel Donetsk. Ira Zelensky: "Ora più sanzioni a Russia"

msn.com scrive: Prime esplosioni ieri sera, nel giorno in cui Russia e Ucraina hanno avviato il loro più grande scambio di prigionieri ...

Guerra Ucraina Russia, nella notte attacco russo con missili e droni su Kiev. LIVE

Lo riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, nella notte attacco russo con missili e droni su Kiev. LIVE ...

Guerra Ucraina, la Russia torna ad attaccare Kiev: almeno 15 feriti. Zelensky: "Più sanzioni a Mosca, costringerla alla pace".

Secondo affaritaliani.it: L'aeronautica militare ucraina ha reso noto di aver abbattuto sei missili balistici e 245 droni durante un massiccio bombardamento russo durante la ...