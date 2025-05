Guerra in Ucraina raid russi nella notte | 13 morti e 56 feriti Via a scambio di 307 prigionieri per parte

Nella notte, i raid russi in Ucraina hanno causato 13 morti e oltre 50 feriti, con attacchi incendiari in molte abitazioni di Kiev. Nel frattempo, si è concluso il secondo scambio di prigionieri tra le parti. La crisi continua a intensificarsi, mentre le tensioni si manifestano con nuove violenze e tentativi di dialogo. Continua a leggere per aggiornamenti dettagliati.

In un contesto di crescente tensione, gli Stati Uniti chiedono un cessate il fuoco immediato, mentre il presidente ucraino Zelensky invita Putin a un incontro in Turchia.

Mentre gli Stati Uniti sollecitano un cessate il fuoco immediato, intensificandosi le tensioni tra le due nazioni, il presidente ucraino Zelensky ha lanciato un appello a Putin per un incontro in Turchia il 15 maggio.

Ucraina, la guerra ombra degli Usa: “Biden e CIA guidavano risposta di Kiev agli attacchi russi da base segreta in Germania”

Negli ultimi anni, emergono accuse di una collaborazione segreta tra Stati Uniti e Ucraina, con Biden e la CIA che guidavano una risposta clandestina agli attacchi russi.

Raid russo sulla cittĂ di Sumy, in Ucraina: almeno 20 morti

Video Raid russo sulla cittĂ di Sumy, in Ucraina: almeno 20 morti Video Raid russo sulla cittĂ di Sumy, in Ucraina: almeno 20 morti

