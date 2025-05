Grave incidente sulla SP9 | il sindaco di Ceppaloni sollecita la Provincia

Un grave incidente sulla SP9, avvenuto nei giorni scorsi e coinvolgente un'auto e un pullman, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale. Il sindaco di Ceppaloni ha quindi inviato un'accorata richiesta al presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, sollecitando interventi immediati per migliorare la sicurezza lungo questa arteria strategica.

In seguito al grave incidente avvenuto l'altro ieri sulla Strada Provinciale 9, che ha coinvolto un'autovettura e un pullman di linea, il Sindaco di Ceppaloni ha indirizzato una nuova e urgente comunicazione al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e al Prefetto di Benevento, Raffaella Moscarella. "Fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze mortali – ha dichiarato il Sindaco – ma non possiamo piĂą tollerare che cittadini e lavoratori rischino la vita ogni giorno a causa del degrado del manto stradale.

