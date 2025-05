Grave incidente ad Albavilla | sei feriti uno è in fin di vita

Sabato 24 maggio, ad Albavilla lungo via Prealpi, si è verificato un grave incidente stradale poco prima delle 22.20, coinvolgendo due veicoli. Sei persone sono rimaste ferite, una in gravissime condizioni e in fin di vita. L'incidente ha causato momenti di grande emergenza e si stanno ancora ricostruendo le cause dell’incidente. Le autorità stanno intervenendo per soccorrere i feriti e gestire la situazione.

Un terribile incidente stradale si è verificato nella tarda serata di sabato 24 maggio ad Albavilla, lungo via Prealpi, a pochi passi dal centro abitato. Lo scontro, avvenuto pochi minuti prima delle 22.20, ha coinvolto due veicoli e ha causato il grave ferimento di almeno una persona.

