Grande festa al Pineto per la giornata europea dei parchi

Al Parco del Pineto di Roma, si è svolta una grande festa in occasione della Giornata Europea dei Parchi, con molta partecipazione di famiglie fin dalle prime ore. L'evento, gestito da RomaNatura, ha attirato numerosi visitatori che hanno trascorso una giornata dedicata alla natura e alla tutela dell'ambiente, celebrando l'importanza dei parchi urbani e promuovendo attività per grandi e piccoli.

Grande affluenza di pubblico al parco del Pineto di Roma in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Sin dalle prime ore della manifestazione, numerose famiglie hanno raggiunto via Montiglio, presso il Parco Regionale Urbano del Pineto — gestito dall'ente regionale RomaNatura — per.

Grande festa al Pineto di Roma in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Le famiglie e gli amanti della natura si sono radunati sin dalle prime ore, vivendo una giornata all'insegna del divertimento e della scoperta, sotto il cielo primaverile, per celebrare l'importanza di preservare e valorizzare gli spazi verdi della città.

