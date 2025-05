Gran Ballo Risorgimentale a Livorno sulla Terrazza il fascino dei danzatori in abiti d' epoca | Foto e video

Nella suggestiva cornice della Terrazza Mascagni, si è svolto oggi il Gran Ballo Risorgimentale, un evento affascinante che celebra i Moti Livornesi del 1849. Danzatori in abiti d'epoca hanno incantato il pubblico con spettacolari performance, immortalate in foto e video, riportando allegria e memoria storica in questa splendida giornata primaverile a Livorno.

Uno degli eventi più affascinanti della primavera livornese è andato in scena alla Terrazza Mascagni nel pomeriggio di oggi, sabato 24 maggio. Stiamo parlando del Gran Ballo Risorgimentale che vuole celebrare i Moti Risorgimentali Livornesi del 10-11 maggio 1849.

