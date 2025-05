GP Monaco prove libere | Leclerc domina Hamilton incidentato e crisi tecnica scuderie

Ferrari torna protagonista nel GP di Monaco, con Leclerc che domina le libere, confermando la sua velocità sul circuito. Hamilton, invece, affronta un incidente e problemi tecnici, che compromettono la sua prestazione. La sessione rivela la competitività di Leclerc e le difficoltà di Mercedes, evidenziando la crisi tecnica delle scuderie. La giornata si distingue per la supremazia di Ferrari e le sfide di Hamilton, mentre le qualifiche promettono emozioni.

La Ferrari è tornata protagonista: Charles Leclerc domina il terzo turno delle prove libere del GP di Monaco, dimostrando ancora una volta di essere il pilota più veloce sul circuito del Principato. Nel frattempo, la grinta di Lewis Hamilton si è scontrata con i problemi del suo veicolo a Massenet, costringendolo a chiudere al quinto.

La Formula 1 torna a Montecarlo per il GP di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024. Da venerdì 23 a domenica 25 maggio, il circuito più iconico si anima tra prove libere, qualifiche e il grande appuntamento in gara.

La Formula 1 torna a Montecarlo per il Gran Premio di Monaco, ottavo evento del campionato. Dal 23 al 25 maggio, il Circus si sfiderà sul iconico tracciato del Principato, con prove libere, qualifiche e la spettacolare gara finale.

