Gp Monaco pole sontuosa di Lando Norris | Leclerc secondo Hamilton davanti a Verstappen

Lando Norris conquista una pole spettacolare nel Gran Premio di Monaco 2025, sfiorando la quarta consecutiva per un soffio. Con un tempo di soli dieci millesimi davanti a Charles Leclerc, il circuito del Principato si prepara a uno spettacolo ad alta tensione, mentre Hamilton si inserisce in terza posizione davanti a Verstappen, promettendo una gara emozionante tra i protagonisti della Formula 1.

Lando Norris conquista una splendida pole position nel Gran Premio di Monaco 2025, battendo per soli dieci millesimi un velocissimo Charles Leclerc, che sfiora la quarta pole consecutiva sulle stradine del Principato. Il monegasco della Ferrari scatterà comunque dalla prima fila, con alle spalle l'altra McLaren di Oscar Piastri e uno straordinario Lewis Hamilton, che chiude davanti a Max Verstappen. Qualifiche estremamente intense sin dal Q1, con i piloti costretti a spingere senza sosta su un tracciato in continua evoluzione.

