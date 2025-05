Gp di Monaco Norris in pole Leclerc secondo sono molto frustrato

Lando Norris conquista la pole position nel GP di Monaco, superando Charles Leclerc, che scatterà secondo sulla pista di casa. La posizione dell'inglese, ottenuta con un ultimo giro record, ha suscitato frustrazione tra i tifosi di Leclerc, mentre gli altri piloti completano la prima fila con Piastri e Hamilton. Grande attesa per una gara ricca di emozioni e sfide sul circuito più iconico del calendario.

AGI - Lando Norris su McLaren in pole position al Gp di Monaco, dopo un ultimo giro da record in cui ha superato il tempo di Charles Leclerc, che domenica 25 maggio partirà secondo con la sua Ferrari nel circuito di casa. Terzo tempo per Oscar Piastri, quarto per l'altro ferrarista Lewis Hamilton. Ultimo giro da record per Norris. Norris ha compiuto un giro clamoroso in 1:09.954 beffando Leclerc per +0.109; il leader del Mondiale Piastri a +0.175 dalla vetta. L'altra Rossa di Lewis Hamilton centra un buon quarto posto, ma è a quasi mezzo secondo dal poleman. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Gp di Monaco, Norris in pole. Leclerc secondo, "sono molto frustrato"

