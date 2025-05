Gp di Monaco la qualifica | super pole di Lando Norris che beffa Leclerc Piastri terzo davanti a Hamilton | ecco la griglia di partenza

Al GP di Monaco, la Super Pole di Lando Norris beffa Charles Leclerc, che sembrava destinato alla pole con il suo 1'10"063 nel finale del Q3. Norris conquista la prima posizione, davanti a Leclerc, mentre Piastri e Hamilton completano la prima fila. Ecco la griglia di partenza di una gara che promette grande spettacolo sul circuito più prestigioso.

Sembrava che la pole non dovesse sfuggire dalle mani di Charles Leclerc e della Ferrari. Era in cima alla classifica con 1'10"063 nel finale del Q3 e invece, Lando Norris, che nel secondo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gp di Monaco, la qualifica: super pole di Lando Norris che beffa Leclerc. Piastri terzo davanti a Hamilton: ecco la griglia di partenza

Il Gran Premio di Monaco 2025 si apre con una Super Pole emozionante: Lando Norris conquista la pole con un record storico di 1'10''063, superando Charles Leclerc, che si accontenta del secondo posto e si lascia beffare dal britannico.

