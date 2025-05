Gp di Monaco la qualifica | super pole di Lando Norris che beffa Leclerc Piastri terzo davanti a Hamilton | ecco la griglia di partenza

Nel Gp di Monaco, la qualificazione riserva sorprese mozzafiato. La Super Pole vede Lando Norris beffare Charles Leclerc, che sembrava in pole. Con un sorprendete giro, Norris conquista la prima posizione davanti a Leclerc (Ferrari), Piastri e Hamilton. Ecco la griglia di partenza che promette una gara emozionante nel tempio della Formula 1.

Sembrava che la pole non dovesse sfuggire dalle mani di Charles Leclerc e della Ferrari. Era in cima alla classifica con 1'10"063 nel finale del Q3 e invece, Lando Norris, che nel secondo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gp di Monaco, la qualifica: super pole di Lando Norris che beffa Leclerc. Piastri terzo davanti a Hamilton: ecco la griglia di partenza

Argomenti simili trattati di recente

Gp di Monaco, la qualifica: super pole di Lando Norris che beffa Leclerc. Piastri terzo davanti a Hamilton: ecco la griglia di partenza

Al GP di Monaco, la Super Pole di Lando Norris beffa Charles Leclerc, che sembrava destinato alla pole con il suo 1'10"063 nel finale del Q3.

F1, GP Monaco 2025: risultati e classifica FP2. Leclerc super nel Principato, 3° Hamilton dietro a Piastri. Antonelli in top-10

Ecco l'introduzione richiesta: Si apre il secondo giorno di prove libere del GP di Monaco 2025, ottavo appuntamento del Mondiale di F1.

Qualifiche F1 Gp Monaco, super pole di Piastri. Beffato Leclerc: secondo. Hamilton quarto

Il Gran Premio di Monaco 2025 si apre con una Super Pole emozionante: Lando Norris conquista la pole con un record storico di 1'10''063, superando Charles Leclerc, che si accontenta del secondo posto e si lascia beffare dal britannico.

Max Verstappen's Incredible Pole Lap | 2023 Monaco Grand Prix | Pirelli

Video Max Verstappen's Incredible Pole Lap | 2023 Monaco Grand Prix | Pirelli Video Max Verstappen's Incredible Pole Lap | 2023 Monaco Grand Prix | Pirelli

Se ne parla anche su altri siti

Gp di Monaco, la qualifica: super pole di Lando Norris che beffa Leclerc. Piastri terzo davanti a Hamilton: ecco la griglia di partenza

Segnala msn.com: Sembrava che la pole non dovesse sfuggire dalle mani di Charles Leclerc e della Ferrari. Era in cima alla classifica con 1'10"063 nel finale del Q3 e invece, Lando Norris, che nel ...

Gp di Monaco, Qualifiche: Norris firma la pole position beffando un super Leclerc!

thelastcorner.it scrive: Lando Norris si prende di forza la pole position del GP di Monaco con il tempo di 1.09.954, unico ad abbattere il muro dell’1.10. Grandissima prestazione del britannico che rimane freddo e capitalizza ...

F1, GP Monaco: Norris in pole ma un super Leclerc in una qualifica da batticuore. VIDEO

Riporta sport.sky.it: La McLaren del britannico davanti a tutti in griglia nel Principato dopo una super pole in 1:09.954. Lando la strappa nel finale a Leclerc che aveva chiuso un giro altrettanto straordinario: rivivi i ...