Gp di Monaco di F1 Norris conquista la pole position Leclerc è secondo

Nel tempio del glamour e dell’adrenalina, il GP di Monaco 2025 vede Lando Norris conquistarla pole position, rompendo il record del circuito con un tempo alla mano. Norris si prepara così a sfidare le acque del principato, con Leclerc che lo segue in seconda posizione. Un sabato emozionante che promette un grandeesorso in gara.

Montecarlo, 24 maggio 2025 – Lando Norris conquista la pole position nel Gp di Monaco. Oggi, sabato 24 maggio, sull’iconico circuito cittadino di Montecarlo l’inglese della McLaren ha fatto segnare il giro più veloce, prendendosi anche il record della pista, in 1’09?954 precedendo la Ferrari di Charles Leclerc (1’10?063) e il compagno di squadra e leader del Mondiale Piloti Oscar Piastri (1’10?129). Quarto tempo per la seconda Rossa, quella dell’inglese Lewis Hamilton (1’10?382). La griglia di partenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

