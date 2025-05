Gorizia 1916 | per non dimenticare

Nel 1916, Gorizia viveva sotto le tensioni della guerra, ma durante il Giro d’Italia, sui 195 km tra Treviso e Gorizia, prevale la calma e lo spirito sportivo. Un ricordo che ci invita a non dimenticare le sfide passate, mantenendo viva la memoria di un territorio segnato da eventi storici e dalla passione per il ciclismo.

La Treviso-Gorizia è calma piatta, fatto salvo per il soliti baroudeurs di giornata che per 195 km andranno all’assalto lungo la linea delle risorgive del Nord-Est. Meno male che il Giro non è la guerra, o non dovrebbe esserlo, e Gorizia può star tranquilla che non verrà “presa” dall’esercito rosa. Ne ha già viste abbastanza 109 anni fa, quando nell’agosto del 1916 in due giorni, nella VI battaglia dell’Isonzo, la città assistette a uno dei più spaventosi massacri della storia dell’umanità. Si stima che i caduti, da entrambe le parti, italiana e austro-ungherese, furono quasi 9000, oltre 50. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it