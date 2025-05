’Gli uomini passano le idee restano’ Perugia ricorda Giovanni Falcone e le vittime della strage di Capaci

Perugia si unisce al ricordo di Giovanni Falcone e delle vittime di Capaci, simboli di legalità e coraggio. Anche quest’anno, la città si unisce a molte altre italiane per onorare il magistrato e gli eroi caduti nella lotta contro la mafia, ricordando che mentre gli uomini passano, le idee restano e continuano a ispirare il nostro impegno per una società più giusta.

Anche quest’anno Perugia si è unita al ricordo, insieme a tante altre città italiane, del magistrato Giovanni Falcone e delle altre vittime della strage mafiosa di Capaci, avvenuta il 23 maggio del 1992, ossia la moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. In occasione del XXXIII anniversario, a Perugia si è svolto un evento commemorativo organizzato dall’associazione Clizia, in collaborazione con Rai Umbria e Fondazione Falcone, con il patrocinio della Regione, del Comune e della Provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Gli uomini passano, le idee restano’. Perugia ricorda Giovanni Falcone e le vittime della strage di Capaci

