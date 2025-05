Gli autisti di At nel mirino | Ennesima aggressione

Nuova agres­sione agli autisti di Autolinee Toscane: ieri, un tentativo fallito di sottrarre la guida di un mezzo sulla linea 14 a Casenuove di Masiano. Un episodio che si inserisce in una recente serie di attacchi, sollevando preoccupazione e richieste di maggiore sicurezza sul lavoro per il personale delle linee periferiche.

Nuova, ennesima, aggressione ai danni di un autista di Autolinee Toscane. Con tanto di tentativo, per fortuna non andato a buon fine, di impossessarsi della guida del mezzo. L’episodio è avvenuto ieri, intorno all’ora di pranzo, in località Casenuove di Masiano, sulla linea 14 "Pistoia FS – Casalguidi". L’autista si è accorto che un passeggero bloccava la porta posteriore del bus, impedendo agli altri utenti di salire o scendere alle fermate. Bus dove, peraltro, viaggiavano molti studenti in uscita da scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli autisti di At nel mirino: "Ennesima aggressione"

