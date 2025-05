Gli alunni alla discarica di Cà Asprete | lezione con l’apicoltore

Il 20 maggio, in occasione della Giornata mondiale delle Api, gli alunni delle scuole primarie di Tavullia hanno visitato la discarica di Cà Asprete, accompagnati da un apicoltore. Nell’ambito del progetto "Ape Informa" di Marche Multiservizi, i giovani studenti hanno potuto approfondire l'importanza delle api e il riciclo, vivendo un’esperienza educativa e coinvolgente.

La discarica dei rifiuti di Cà Asprete ha aperto le porte agli alunni e agli insegnanti delle scuole primarie di Tavullia per festeggiare insieme, il 20 maggio, la giornata mondiale delle Api. Nell’impianto di Marche Multiservizi, nell’ambito del progetto " Ape Informa " svolto in collaborazione con l’Università di Urbino, è stato collocato un apiario composto da 5 arnie che ospitano un’ape regina e circa 60mila api ciascuna, che producono miele, polline, propoli e cera. Ai sessanta alunni delle due quinte della Vittorio Giunta e della prima delle Tombari, l’apicoltore Alex Gabellini ha mostrato un’arnia didattica rispondendo alle domande dei bambini su api, fuchi, celle e polline. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli alunni alla discarica di Cà Asprete: lezione con l’apicoltore

Scopri altri approfondimenti

Discarica di Cà Filissine, attivo l'impianto per eliminare il percolato

Prende avvio l'impianto di trattamento del percolato alla discarica di Ca' Filissine, a Pescantina. Questo intervento di bonifica e sicurezza ambientale, coordinato da Veneto Acque per conto della Regione, rappresenta un passo importante per garantire la riqualificazione dell’area e tutelare l’ambiente circostante.

Da ‘gassosai’ a distributori Ho.Re.Ca specializzati: l’evoluzione made in Bergamo di Betti Bevande

Betti Bevande, fondata nel 1929, rappresenta l'evoluzione made in Bergamo nel settore delle bevande. Da gassose a distributori, l'azienda ha saputo adattarsi alle esigenze del mercato, diventando un punto di riferimento per bar e ristoranti.

Rimossa un’intera collina di rifiuti tra Tavola e Seano. Discarica abusiva per scarti tessili

Un'enorme discarica abusiva di scarti tessili è stata rimossa tra Tavola e Seano, grazie all'ordine della procura della Repubblica di Prato.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli alunni alla discarica di Cà Asprete: lezione con l’apicoltore. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne