gli albergatori di bellavita creano un cocktail per l estate

Gli albergatori di Bellavita, il consorzio di Cesenatico, lanciano il cocktail dell’estate 2025, ideato dalla Premiata Officina Lugaresi in collaborazione con Federico Mastella. Un drink che celebra la Romagna e l’ospitalità, portando gusto e tradizione al centro di un’estate all’insegna del relax e del sapore. Un sorso di estate, tutto da scoprire.

Bellavita, il consorzio di albergatori di Cesenatico, ha ideato un nuovo cocktail per l'estate 2025. A crearlo è la Premiata Officina Lugaresi, che punta a celebrare il proprio legame con la Romagna e la sua vocazione all'ospitalità. Il cocktail è stato ideato in collaborazione con Federico Mastellari di Drink Factory. La ricetta di Bellavita ha come ingredienti Gin Primo, che è un distillato artigianale al sale di Romagna, Aperol, lime fresco e cedrata. Il risultato è un drink perfetto per un aperitivo al tramonto.

