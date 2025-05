Giustizia per Kim Kardashian | condannati i rapinatori ma nessuno tornerà in cella

La banda responsabile del furto di gioielli da 10 milioni di dollari ai danni di Kim Kardashian è stata condannata in Francia, ma nessuno tornerà in cella. Nonostante la condanna, il caso rimane aperto e molte domande restano senza risposta, lasciando Kim e il pubblico senza vera giustizia.

La banda responsabile del furto di gioielli del valore di 10 milioni di dollari ai danni di Kim Kardashian è stata condannata da un tribunale parigino. L'episodio, risalente al 2016, si è concluso con una sentenza che non prevede ulteriore detenzione per nessuno degli imputati. Il capobanda Aomar Ait Khedache, 69 anni, ha ricevuto la condanna più pesante: tre anni di reclusione più cinque con la condizionale. Tuttavia, avendo già scontato sufficiente tempo in carcere durante le indagini, né lui né i suoi complici dovranno tornare in prigione.

