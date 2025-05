Giulio Ciccone si ritira dal Giro d’Italia 2025 | Fa malissimo andare via così è la cosa più brutta

Il ritiro di Giulio Ciccone dal Giro d’Italia 2025 rappresenta una grande delusione. Dopo una dura caduta nella 14ª tappa, il ciclista abruzzese è stato costretto ad abbandonare la corsa, lasciando un vuoto difficile da colmare. Un momento triste che chiude in modo negativo una partecipazione che aveva promesso emozioni e grandi performances.

Finisce nel peggiore dei modi il Giro d’Italia 2025 di Giulio Ciccone, costretto ad abbandonare la Corsa Rosa per le conseguenze della brutta caduta avvenuta nel corso della quattordicesima tappa (da Treviso a Nova Gorica). Lo scalatore abruzzese, arrivato al traguardo con 16 minuti di distacco dal vincitore, si è poi sottoposto a degli esami che non hanno avuto purtroppo l’esito sperato. “ Giulio Ciccone è stato portato all’ospedale locale, dove ha effettuato ecografie e radiografie. Gli esami hanno confermato un importante ematoma al muscolo vasto laterale del quadricipite destro, oltre a una piccola lesione della fascia muscolare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulio Ciccone si ritira dal Giro d’Italia 2025: “Fa malissimo, andare via così è la cosa più brutta”

Contenuti che potrebbero interessarti

Giro d’Italia 2025, Giulio Ciccone: “È stata una giornata difficile, guardo giorno per giorno la mia situazione”

La nona tappa del Giro d’Italia 2025, da Gubbio a Siena, è stata una sfida impegnativa di 181 km con cinque settori di sterrato.

Giro d’Italia 2025: Antonio Tiberi e Giulio Ciccone in piena lotta per il podio

Il Giro d’Italia 2025 entra nel vivo, con Antonio Tiberi e Giulio Ciccone protagonisti nella difficile lotta per il podio.

A che ora parte Giulio Ciccone nella cronometro del Giro d’Italia Lucca-Pisa: n. di pettorale, programma preciso, tv

Dopo il terzo posto di ieri a Siena, Giulio Ciccone si prepara per la cronometro di domani, martedì 20 maggio, a Lucca.

Ne parlano su altre fonti

Giulio Ciccone si ritira dal Giro d’Italia 2025: “Fa malissimo, andare via così è la cosa più brutta”

Da oasport.it: Finisce nel peggiore dei modi il Giro d'Italia 2025 di Giulio Ciccone, costretto ad abbandonare la Corsa Rosa per le conseguenze della brutta caduta ...

Giulio Ciccone che amarezza! Dopo la caduta a Nova Gorica arriva il ritiro dal Giro d'Italia: “Dolore enorme, mi servirà tempo per riprendermi”

Scrive eurosport.it: GIRO D’ITALIA – Doccia gelata per Giulio Ciccone. Il corridore abbruzzese della Lidl Trek, 7° in classifica generale a un minuto dalla Maglia Rosa prima della 1 ...

Giro, Giulio Ciccone costretto al ritiro per la caduta di Gorizia: “Così fa male”

Si legge su msn.com: L’abruzzese era arrivato al traguardo con 16 minuti di ritardo dal vincitore Kasper Asgreen ...

Giro d’Italia - Ciccone si ritira, resta Cataldo l’unico abruzzese