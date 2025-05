Giudice morta arriva il Ris | si cercano altre tracce

Pesaro, 14 maggio 2025 – I Carabinieri del Ris di Roma stanno approfondendo le indagini sulla morte della giudice Francesca Ercolini, trovata impiccata nel suo appartamento. Si cercano ulteriori tracce per chiarire le modalità e le eventuali responsabilità, al fine di comprendere le dinamiche di questo drammatico episodio.

Pesaro, 14 maggio 2025 – I carabinieri del Ris di Roma ricostruiranno la scena della morte della giudice Francesca Ercolini, nell’appartamento in viale Zara-angolo viale Battisti. Il magistrato della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Ancona, 51 anni, era stata trovata impiccata con un foulard stretto intorno al collo nella sua abitazione in zona mare il 26 dicembre 2022. Ieri mattina, al tribunale dell’Aquila, si è tenuta un’udienza fiume di oltre tre ore per l’incidente probatorio. È stato anche conferito l’incarico a un collegio di periti per effettuare una nuova autopsia sul corpo della magistrata il prossimo 21 giugno al Policlinico Umberto I di Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it