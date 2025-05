Giubileo dei Motociclisti la fede viaggia sulle due ruote di 2 000 centauri

Il Giubileo dei Motociclisti del 2025 ha visto il coinvolgimento di circa 2.000 centauri, che il 4 ottobre si sono radunati a Roma per un pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro. L'evento rappresenta un'occasione di fede e condivisione tra i motociclisti, mostrando come la passione per le due ruote possa accompagnare anche momenti di spiritualitĂ e devozione. Un momento speciale dedicato alla comunitĂ dei centauri.

Tra i tanti eventi organizzati per il Giubileo 2025 c’è anche quello dedicato ai motociclisti. Il prossimo 4 ottobre migliaia di centauri si sono dati appuntamento a Roma per effettuare il pellegrinaggio presso la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Il Giubileo dei Motociclisti Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Giubileo dei Motociclisti, la fede viaggia sulle due ruote di 2.000 centauri

Leggi anche questi approfondimenti

Giubileo dei Motociclisti, la fede viaggia sulle due ruote di 2.000 centauri

Il Giubileo dei Motociclisti del 2025 raccoglie 2.000 centauri pronti a vivere la fede sulle due ruote.

Furto al Giubileo: derubata una banda trentina. “Abbiamo sfilato senza suonare”

Durante il Giubileo delle Bande al Vaticano, la banda sociale di Pieve Tesino ha attraversato una brutta disavventura: derubata mentre sfilava.

Luca Favilla di Ballando con le stelle diventa papĂ , gli auguri di Federica Nargi: “Zia Fede non vede l’ora”

Luca Favilla, noto per la sua partecipazione a "Ballando con le stelle", sta per diventare papĂ ! Insieme alla compagna Camilla Mola, la coppia si prepara ad accogliere un nuovo membro nella famiglia.

Su questo argomento da altre fonti

Giubileo dei Motociclisti, la fede viaggia sulle due ruote di 2.000 centauri

Riporta romatoday.it: Tra i tanti eventi organizzati per il Giubileo 2025 c’è anche quello dedicato ai motociclisti. Il prossimo 4 ottobre migliaia di centauri si sono dati appuntamento a Roma per effettuare il ...

Giubileo: il 4 ottobre l'evento dedicato ai motociclisti

Come scrive msn.com: Ho sempre pensato che fosse necessario un momento dedicato specificatamente ai motociclisti e il Giubileo è un'occasione bellissima": così don Filippo Cappelli, parroco della parrocchia di Santa ...

FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!!