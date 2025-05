Giro in Friuli vince Asgreen dopo una mega caduta

Il danese Kasper Asgreen della EF Education-EasyPost ha vinto la tappa 14 del Giro d'Italia, da Treviso a Nova Gorica/Gorizia, di 195 km, nonostante una grande caduta. Asgreen ha conquistato la vittoria con un distacco di 16 secondi su Kaden Groves, che ha battuto gli altri velocisti nello sprint finale.

Il danese Kasper Asgreen, portacolori della EF Education-EasyPost, ha vinto per distacco la tappa numero 14 del Giro d'Italia, Treviso-Nova GoricaGorizia di 195 chilometri. Al secondo posto, staccato di 16", l'australiano Kaden Groves, che si è aggiudicato lo sprint dei più diretti inseguitori. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Giro in Friuli, vince Asgreen dopo una mega caduta

