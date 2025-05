Giro d' Italia a Oderzo camion non si ferma all' alt e rischia di investire un vigile

Durante la festa del Giro d'Italia a Oderzo, con oltre 100.000 spettatori a Treviso, un camion ha rischiato di compromettere la sicurezza. Pochi minuti prima dell'arrivo dei ciclisti, il veicolo non si è fermato all'alt e ha rischiato di investire un vigile, creando scompiglio e minando la festa. Un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i presenti.

La grande festa del Giro d'Italia nella Marca con 100mila persone arrivate a Treviso per la partenza della 14esima tappa, ha rischiato di essere rovinata lungo il percorso di gara dal gesto sconsiderato di un camionista che, pochi minuti prima del passaggio dei ciclisti, ha oltrepassato le.

