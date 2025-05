Giro d’Italia 2025 tappa di oggi Treviso-Nova Gorica Gorizia | orari percorso favoriti Occasione per i velocisti prima delle Alpi

Oggi si conclude la seconda settimana del Giro d’Italia 2025 con la 14ª tappa, da Treviso a Nova Gorica. Un'occasione importante per i velocisti, prima delle sfide alpestri. La tappa, pianeggiante e favorevole agli sprint, promette emozioni e sfide avvincenti. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su percorso, orari e favoriti di questa affascinante tappa.

Va a chiudersi anche la seconda settimana del Giro d’Italia 2025. Oggi appuntamento con la quattordicesima tappa, la Treviso-Nova Gorica, che dovrebbe vedere protagonisti i velocisti. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Percorso completamente pianeggiante che presenta due Sprint Intermedi di Morsano al Tagliamento e di Talmassons. Al chilometro 140 si entrerà per la prima volta in territorio sloveno affrontando il GPM di quarta categoria di San Martino (3,5 chilometri al 4,9%). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Treviso-Nova Gorica/Gorizia: orari, percorso, favoriti. Occasione per i velocisti prima delle Alpi

