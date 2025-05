Giro d’Italia 2025 quattordicesima tappa | tutte le classifiche e le maglie Fortunato domina tra gli scalatori

La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025 è stata segnata da una caduta influente con giù di tensione tra le classifiche. Fortunato si distingue tra gli scalatori, mentre i protagonisti come Ciccone, Roglic e Ayuso affrontano sfide significative. Ecco tutte le classifiche e le maglie aggiornate, tra tensione, sorprese e lotte per la maglia rosa.

La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025 è stata condizionata da una caduta quando mancavano 23 chilometri al traguardo: Giulio Ciccone ne ha fatto le spese uscendo dolorante, Antonio Tiberi ha perso 1’44” da Isaac Del Toro, mentre Primoz Roglic e Juan Ayuso hanno lasciato per strada 48 secondi. Il messicano ha rafforzato la maglia rosa e ora precede il britannico Simon Yates. Lorenzo Fortunato resta saldamente al comando della graduatoria riservata al miglior scalatore e rimane saldamente in maglia azzurra, mentre il danese Mads Pedersen conserva senza problemi la maglia ciclamino di leader della classifica a punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, quattordicesima tappa: tutte le classifiche e le maglie. Fortunato domina tra gli scalatori

Approfondisci con questi articoli

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

Benvenuti alla diretta live della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Oggi si corre la frazione più lunga dell'edizione numero 108, con 227 km da Potenza a Napoli.

Giro d’Italia 2025: Pedersen vince anche a Matera e resta maglia rosa

Mads Pedersen continua a dominare il Giro d'Italia 2025, conquistando la quinta tappa con arrivo a Matera.

Giro d'Italia 2025 | Stage 14: Last KM

Video Giro d'Italia 2025 | Stage 14: Last KM Video Giro d'Italia 2025 | Stage 14: Last KM

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giro d’Italia, Kasper Asgreen vince a Nova Gorica

msn.com scrive: Kasper Asgreen ha vinto per distacco la quattordicesima tappa del Giro d'Italia, la Treviso-Nova Gorica. Isaac Del Toro è sempre maglia rosa.

Giro d’Italia, ad Asgreen la 14esima tappa. Del Toro tiene la maglia rosa, una maxi caduta cambia la classifica generale

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Impresa di Kasper Asgreen sulle strade del Giro d’Italia. Il corridore della EF Education-EasyPost, in fuga dal mattino insieme a Mirco Maestri e Martin Marcellusi e Clement Davy, ha trionfato in soli ...

Giro d'Italia 2025, a Nova Gorica succede di tutto: Asgreen imprendibile, Del Toro rinforza la rosa

Scrive msn.com: Il Giro d’Italia 2025 rimane in Veneto, e con la quattordicesima tappa da Treviso a Nova Gorica il gruppo ha affrontato il secondo sconfinamento di questa edizione per una ...