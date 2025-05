Giro d' Italia 2025 le condizioni di Tiberi e Ciccone | le loro prime impressioni

Durante il Giro d'Italia 2025, le condizioni di Tiberi e Ciccone hanno segnato una tappa cruciale a Nova Gorica. Una curva scivolosa ha compromesso le loro speranze di classifica generale, lasciando sensazioni contrastanti. Le prime impressioni sono di amarezza e determinazione, con entrambi i corridori pronti a reagire e affrontare le prossime sfide del race.

Nova GoricaGorizia (Slovenia), 24 maggio 2025 - Una curva scivolosa in una strettoia a pochi chilometri dal traguardo di Nova GoricaGorizia per porre fine ai sogni di gloria in ottica classifica generale di Antonio Tiberi e soprattutto Giulio Ciccone: il primo perde tanto ma milita ancora nella top 10, mentre il secondo saluta definitivamente le posizioni piĂą ambite. Per entrambi sono però da verificare i danni accusati al termine della tappa 14 del Giro d'Italia 2025, quella che ha invece incoronato Kasper Asgreen, oltre ad aver rinforzato la maglia rosa di Isaac Del Toro, finora bravo e fortunato nel tenersi sempre lontano dai guai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, le condizioni di Tiberi e Ciccone: le loro prime impressioni

