Giro d’Italia 2025 | impresa di Asgreen in classifica allunga Del Toro

Il Giro d’Italia 2025 si anima con imprese e scontri di grande livello. Nella quattordicesima tappa, Kasper Asgreen (EF Education Easy Post) domina, allungando la classifica generale. Il talentuoso danese, vincitore del Giro delle Fiandre 2021, mostra tutto il suo valore lungo i 195 km da Treviso a Nova Gorica, confermando la sua vittoria con una prova superlativa.

Il danese Kasper Asgreen (EF Education Easy Post) ha conquistato, con una prova superlativa, la quattordicesima tappa del 108° Giro d’Italia lungo i 195 chilometri da Treviso a Nova Gorica in Slovenia. Il vincitore del Giro delle Fiandre 2021 ha percorso la distanza in 4h04’40” alla media di 47.820 kmh. Alla piazza d’onore si è classificato, staccato di 16?, l’australiano Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) che ha preceduto l’olandese Olav Kooij (Visma Lease a Bike) nella volata d’un gruppetto comprendente la maglia rosa ma privo di molti tra i favoriti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giro d’Italia 2025: impresa di Asgreen, in classifica allunga Del Toro

Giro d'Italia 2025 | Stage 14: Last KM

