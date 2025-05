Giro d' Italia 2025 Del Toro sempre più rosa e leader dell' UAE Team Emirates-XRG

Il Giro d'Italia 2025 si conferma sempre più rosa, con Isaac Del Toro leader incontrastato. Dopo la tappa 14, il corridore dell'UAE Team Emirates-XRG si rafforza in testa alla classifica generale, dimostrando grande determinazione e solidità, anche mentre gli altri big affrontano imprevisti e difficoltà. La corsa entra nel vivo, con Del Toro sempre più protagonista e capitano.

Nova GoricaGorizia, 24 maggio 2025 - Mentre a turno un po' tutti i grandi della classifica generale fanno i conti con contrattempi più o meno seri, il Giro d'Italia 2025 resta immacolato per Isaac Del Toro, dopo la tappa 14 sempre più maglia rosa. E sempre più capitano dell' UAE Team Emirates-XRG. Parola di Joxean Matxin Fernandez. Le dichiarazioni di Matxin. A partire dalla tappa degli sterrati di Siena, quella che ha consegnato il simbolo del primato al messicano, il dirigente spagnolo sta facendo i conti con quella che potrebbe essere una pericolosa rivalità interna con Juan Ayuso, oggi decisamente meno fortunato del suo compagno: se fino a stamattina Matxin parlava di un governo a due teste in casa UAE Team Emirates-XRG, dopo l'arrivo di Nova GoricaGorizia si passa a un altro registro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Del Toro sempre più rosa e leader dell'UAE Team Emirates-XRG

Giro d’Italia, Kasper Asgreen vince a Nova Gorica

msn.com scrive: Kasper Asgreen ha vinto per distacco la quattordicesima tappa del Giro d'Italia, la Treviso-Nova Gorica. Isaac Del Toro è sempre maglia rosa.

Giro d'Italia 2025, a Nova Gorica succede di tutto: Asgreen imprendibile, Del Toro rinforza la rosa

Lo riporta msn.com: Il Giro d’Italia 2025 rimane in Veneto, e con la quattordicesima tappa da Treviso a Nova Gorica il gruppo ha affrontato il secondo sconfinamento di questa edizione per una ...

Giro d’Italia, ad Asgreen la 14esima tappa. Del Toro tiene la maglia rosa, una maxi caduta cambia la classifica generale

Scrive ilfattoquotidiano.it: Impresa di Kasper Asgreen sulle strade del Giro d’Italia. Il corridore della EF Education-EasyPost, in fuga dal mattino insieme a Mirco Maestri e Martin Marcellusi e Clement Davy, ha trionfato in soli ...