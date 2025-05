Giro d' Italia 2025 | altimetria calendario e percorso di tutte le tappe

Il Giro d’Italia 2025 si svolgerà dal 9 maggio al 1° giugno, con partenza in Albania. Il percorso prevede 21 tappe: due cronometro, sei per velocisti, otto di media montagna e cinque di alta montagna. I corridori affronteranno tappe impegnative, tra cui frazioni di alta difficoltà. L’evento offrirà un mix di sfide per diversi stili di ciclisti, con un percorso vario e suggestivo che attraverserà diverse zone e caratteristiche altimetriche

Giro d'Italia 2025, tutte le tappe. Due cronometro, 6 tappe per velocisti, 8 di media montagna e 5 di alta montagna. I corridori della 108esima edizione del Giro d'Italia, in programma dal 9 maggio al 1° giugno, affronteranno la Grande Partenza dall'Albania, con tre tappe impegnative, tra cui. 🔗 Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Giro d'Italia 2025: altimetria, calendario e percorso di tutte le tappe

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Benvenuti alla diretta live della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Oggi si corre la frazione più lunga dell'edizione numero 108, con 227 km da Potenza a Napoli.

Mads Pedersen continua a dominare il Giro d'Italia 2025, conquistando la quinta tappa con arrivo a Matera.

Lo riporta gazzetta.it: Del Toro resta saldamente in maglia rosa, ma cambiano distacchi e posizioni dei suoi avversari. Sfortunati gli italiani. Il capitano Bahrain Victorious perde cinque posizioni, mentre Ciccone esce dall ...

corrieredellosport.it scrive: La competizione prende una nuova piega perché in casa Uae crescono sempre di più le azioni del leader Del Toro mentre scendono quelle dello spagnolo Ayuso ...

Segnala msn.com: Dopo la quattordicesima tappa Giulio Ciccone annuncia il ritiro dal Giro d'Italia 2025: niente fratture, ma problemi muscolari da affrontare.