giovannini e le terme memorie e istantanee la città negli anni d oro fino ai giorni del declino

Giovannini e le terme: memorie e istantanee ripercorre la storia della città nei suoi anni d'oro fino al declino. La mostra, in chiusura domenica allo stabilimento Tettuccio, rende omaggio a Giovanni Giovannini, figura chiave nel settore marketing e pubbliche relazioni. In collaborazione con studenti e Angeli del Bello, celebra i ricordi di un secolo di passione e investimento nel patrimonio termale.

In chiusura domenica allo stabilimento Tettuccio la mostra dedicata a Giovanni Giovannini, allestita al Salone Portoghesi in collaborazione con gli studenti del liceo Salutati e con gli Angeli del Bello. Scomparso pochi mesi fa all’età di 100 anni, aveva gestito il settore marketing e pubbliche relazioni delle terme negli anni d’oro. La mostra è stata aperta con un convegno, al quale è intervenuto anche il sindaco Claudio Del Rosso. "Il destino di Giovanni Giovannini – ha detto il giornalista Mauro Lubrani – era segnato dalla storia della sua famiglia: infatti, la madre era nata nel 1893 in una famiglia di mezzadri, in una casa che oggi è lo stabilimento Tamerici. 🔗 Leggi su Lanazione.it