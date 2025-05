Giornata nazionale del sollievo sulle cure palliative ancora troppi pregiudizi e tabù | In Aoui dignità della persona al centro

In occasione della Giornata Nazionale del Sollievo, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona evidenzia come, nonostante i progressi, ancora troppi pregiudizi e tabù circondino le cure palliative. Ricordando che, anche quando la guarigione non è più possibile, la dignità della persona deve rimanere al centro delle cure, si punta a sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema cruciale per il rispetto e il conforto.

Nonostante i progressi nella medicina moderna, persistono ancora molti dubbi e pregiudizi intorno alle cure palliative. A ricordarlo è l’Azienda ospedaliera universitaria integrata (Aoui) di Verona, che sottolinea come, anche quando i trattamenti non siano più in grado di guarire, il paziente non. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Giornata nazionale del sollievo, sulle cure palliative ancora troppi pregiudizi e tabù: «In Aoui dignità della persona al centro»

