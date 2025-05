Giornata Mondiale della Tiroide riflettori sull’IA nella diagnosi

In occasione della Giornata Mondiale della Tiroide, il 25 maggio 2025, l'Associazione Medici Endocrinologi (AME) si unisce alle principali società scientifiche per sensibilizzare sull'importanza della salute tiroidea. Un focus particolare è dedicato all'innovazione nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella diagnosi, un passo fondamentale per migliorare la prevenzione e il trattamento di questa ghiandola cruciale per il nostro benessere.

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale della Tiroide, in programma il 25 maggio 2025, l'Associazione Medici Endocrinologi (AME) partecipa con le principali società scientifiche nazionali alla campagna internazionale dedicata alla salute della Tiroide, promossa ogni anno dalle maggiori associazioni europee e mondiali, come l'American Thyroid Association (ATA) e la European Thyroid Association (ETA). "La Giornata Mondiale della Tiroide è un'occasione preziosa che ci aiuta a ricordare, a medici e pazienti, l'importanza della tiroide per il nostro benessere e per la nostra salute – afferma Andrea Frasoldati, Presidente AME Associazione Medici Endocrinologi.

