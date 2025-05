Giornata dello sportivo massese tutto pronto per il tradizionale appuntamento dell' Unvs

Massa si prepara a celebrare la Giornata dello Sportivo Massese, appuntamento annuale dedicato alle eccellenze sportive del territorio. Domani, nella sala consiliare del Comune, saranno premiati i protagonisti più meritevoli delle quattro categorie principali. Un evento atteso che unisce passione, riconoscimenti e celebrazione dello sport locale, promettendo emozioni e suspence fino all’ultimo momento.

Massa, 24 maggio 2025 – Tutto pronto nella sala consigliare del Comune per l'edizione 2025 della Giornata dello sportivo massese in programma domani a partire dalle ore 10. Suspense fino all'ultimo intorno ai nomi del poker di sportivi protagonisti delle quattro premiazioni piĂą attese, quelle dello sportivo, dell'atleta e del veterano massese dell'anno 2024, insieme a quello del vincitore del Premio CittĂ di Massa, che verranno svelati nel corso della tradizionale cerimonia promossa dalla sezione massese “Bacchilega-Targioni” dell'Unione nazionale veterani dello sport, in collaborazione con il Comune di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata dello sportivo massese, tutto pronto per il tradizionale appuntamento dell'Unvs

