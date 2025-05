Gioco autografato da Gerry Scotti ai piccoli ricoverati

I giochi autografati da Gerry Scotti, come "La ruota della fortuna", sono stati donati ai piccoli pazienti dell’Ospedale Maggiore di Lodi. La consegna, avvenuta ieri mattina da parte dei comici Filippo Caccamo e Paolino Boffi a nome dell’Associazione Sara An..., porta un sorriso e un messaggio di solidarietà ai giovani in cura.

Le scatole del gioco "La ruota della fortuna" autografate dal conduttore Gerry Scotti sono state donate ieri mattina ai giovani pazienti ricoverati in Pediatria all' ospedale Maggiore di Lodi, consegnate dai comici ed attori lodigiani Filippo Caccamo e Paolino Boffi, a nome dell'Associazione Sara Angela Boffi. L'evento è stato organizzato da " Scuola in Ospedale " e " Istruzione Domiciliare " progetti che fanno capo al liceo Maffeo Vegio. "Si tratta di realtà preziose che fanno da ponte tra i bambini ospedalizzati, le famiglie e le scuole", spiega Laura Fiorini, ex dirigente del Maffeo Vegio.

