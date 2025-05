Giochi della gioventù con l’omaggio a Falcone

Ieri mattina, il campo d’atletica "Falcone e Borsellino" ha ospitato l’evento dei Giochi della Gioventù, un momento di festa e solidarietà. Valori come sport e memoria si sono uniti in un messaggio di ami-nete e rispetto, con un omaggio speciale a Falcone. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, ha rafforzato il senso di comunità e di memoria condivisa tra i giovani partecipanti.

I valori dello sport e della memoria si sono uniti in simbiosi nel messaggio lanciato ieri mattina dall’amministrazione comunale al campo d’atletica "Falcone e Borsellino" in via Unità d’Italia. A fornire questa opportunità è stata la concomitanza tra la fase provinciale dei "Giochi della gioventù" e l’anniversario della strage del 23 maggio 1992 in cui persero la vita, uccisi da Cosa Nostra, il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. "Confrontatevi, gareggiate con entusiasmo e divertitevi – ha esordito infatti l’assessore allo sport Andrea Cosci rivolgendosi ai tanti alunni delle scuole presenti – ma soprattutto portate sempre nel cuore gli insegnamenti di Falcone e Borsellino: credere nella giustizia, difendere ciò che è corretto e non avere mai paura di fare la cosa giusta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Giochi della gioventù" con l’omaggio a Falcone

