Giochi della Gioventù basket 3x3 | la Giulio Cesare di Brindisi rappresenta la Puglia

La scuola "Giulio Cesare" di Brindisi si prepara a rappresentare la Puglia ai Giochi della Gioventù nel basket 3x3 cadetti. Il team, proveniente dall’istituto comprensivo "Commenda", parteciperà alla fase nazionale il 26 e 27 maggio, portando avanti l’entusiasmo e il talento dei giovani sportivi brindisini in una prestigiosa competizione.

BRINDISI - La scuola secondaria di primo grado "Giulio Cesare" di Brindisi rappresenterà la Puglia alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù nella categoria basket cadetti 3x3. Il team cadetti della scuola dell'istituto comprensivo "Commenda" sarà presente il 26 e 27 maggio allo stadio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Giochi della Gioventù, basket 3x3: la "Giulio Cesare" di Brindisi rappresenta la Puglia

