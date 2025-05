Giancane Estate magggica tour video intervista | In scaletta anche gli inediti del prossimo album

Scopri la nostra intervista a Giancane, in occasione dell’uscita di “Estate magggica”, il nuovo singolo che inaugura il suo magico tour estivo. Conosci i dettagli della tournée e anticipa gli inediti del prossimo album, tra ricordi e ironia di un’Italia surreale. Non perderti questa insights tra musica, racconti e la visione unica di Giancane.

La nostra video intervista a Giancane, in occasione dell’uscita del nuovo singolo Estate magggica che accompagnerà il suo tour estivo, in cui canterà anche i brani del prossimo album. Vi presentiamo la nostra video intervista a Giancane che torna con una cartolina cinica e surreale di un’Italia che brucia, tra ignoranza, consumismo e apatia e con Estate magggica ( Uvat Edizioni Believe Music Italia), il suo nuovo singolo. Un ritratto lucido e feroce di un Paese che balla sull’orlo del disastro. Con la sua inconfondibile vena ironica e dissacrante, Giancane demolisce tutto ciò che rende l’estate italiana una grottesca caricatura: dai luoghi comuni delle vacanze perfette alla totale disconnessione dalla realtà, tra mojito, pasticche e piscine dentro la Tesla. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu