gerardo melillo è il nuovo segretario cittadino di forza italia ad avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto Gerardo Melillo, consigliere comunale del Patto Civico, è stato nominato per acclamazione nuovo segretario cittadino di Forza Italia. L’elezione è avvenuta durante il congresso cittadino del partito, tenutosi al Viva Hotel, alla presenza dei vertici provinciali e di diversi parlamentari. Una partecipata assemblea ha confermato il momento di rilancio per il partito in Irpinia. “Un appuntamento cruciale per la nostra comunità politica” lo ha definito il segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino, evidenziando il lavoro svolto per costruire una rete solida e inclusiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it