Gentile consiglia Conte | Non so dove andrà ma io gli auguro una cosa per questo motivo Poi sul futuro prossimo della Juve | Senza Champions sarebbe come una retrocessione

Gentile consiglia Conte, il suo futuro rimane incerto, ma gli auguro il meglio. La Juventus senza Champions sarebbe una vera retrocessione, un punto di svolta cruciale per il club. Riccardo Gentile, durante Sky Sport, ha commentato il possibile ritorno di Conte e l’importanza della competizione europea per il futuro bianconero.

Gentile si è espresso sul futuro di Antonio Conte e su quello della Juve senza Champions League: le sue parole. Riccardo Gentile è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della Juve, recentemente accostata ad Antonio Conte e alle prese con la sfida decisiva in chiave Champions League contro il Venezia. Di seguito, evidenziamo alcuni dei passaggi più importanti del pensiero del giornalista. CONTE – « Dove andrà Conte? E’ una previsione difficile da fare. Secondo me da un lato c’è la volontà di Conte di continuare e io gli auguro di rimanere al Napoli perché la piazza ti dà tanto e lui ha dato tanto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com