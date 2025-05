Genova a tavola nei vicoli | in 4 mila da San Giorgio a via Prè | Foto

I vicoli di Genova si sono animati ieri sera con "Genova a tavola nei vicoli", una Cena condivisa che ha visto la partecipazione di oltre 4.000 persone tra San Giorgio e Via Prè. Una folla festosa e colorata, simbolo di integrazione e comunità, ha reso indimenticabile questa serata, attirando anche numerosi turisti e confermando il cuore vibrante del centro storico genovese.

Una folla colorata e gioiosa ha animato ieri sera la Cena condivisa del centro storico di Genova. Integrazione e comunità si sposano in una serata che affascina anche i turisti 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova a tavola nei vicoli: in 4 mila da San Giorgio a via Prè | Foto

A tavola nei vicoli: in 4 mila da San Giorgio a via Prè

I vicoli di San Giorgio e Via Prè si sono trasformati in un grande banchetto di convivialità, attirando circa 4.

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati

Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, in programma il 25 e 26 maggio. Con sette candidati sindaci, di cui quattro donne, e 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo leader della città.

Incidente a Genova, auto travolge moto e fugge: arrestato 46enne ubriaco

Un grave incidente si è verificato a Genova lunedì sera, quando un'auto ha travolto una moto all'incrocio tra corso Monte Grappa e via Monte Cengio.

