Genoa chiude in bellezza! Bologna schiantato con un super Venturino

Il Genoa mette fine alla stagione con una vittoria convincente sul Bologna, battendolo 3-0. Vitinha e Lorenzo Venturino, autore di una doppietta nel primo tempo, guidano i rossoblù in un match senza grandi pretese, ma ricco di entusiasmo. Una chiusura di campionato in bellezza, che esalta le prestazioni dei liguri e chiude in modo brillante un ciclo di sfide.

Il Genoa sconfigge il Bologna con il punteggio di 3-0. A segno Vitinha e Lorenzo Venturino, autore di una doppietta nel primo tempo. PRIMO TEMPO – Il Genoa si presenta a Bologna in un match che ha sostanzialmente poco da dire per entrambe le due squadre. In gioco c'è solo la chiusura ideale di una stagione sicuramente positiva per i padroni di casa e gli ospiti. Ad entrare in campo con maggior entusiasmo, intensità e con il piglio giusto per poter incidere è indubbiamente il Genoa, che sin dall'inizio dimostra di voler tornare dal Dall'Ara con i tre punti.

Bologna-Genoa 1-3, Venturino show: Italiano chiude con una sconfitta

Il Bologna si congeda dal campionato con una sconfitta 1-3 contro il Genoa all'ultima partita al Dall’Ara.

La Carrarese chiude in bellezza con un pareggio al Renzo Barbera

La Carrarese conclude la stagione con un brillante pareggio al Renzo Barbera, sorprendendo chi la considerava già in vacanza.

Diverdeinverde a Bologna, la bellezza dei giardini nascosti si spalanca alla città: ecco le novità

Scopri la bellezza dei giardini nascosti di Bologna con l'undicesima edizione di Diverdeinverde. Questo weekend, i portoni e i cancelli dei giardini, situati nel centro storico e in periferia, si apriranno al pubblico, offrendo un’opportunità unica di esplorare il verde che arricchisce la città.

BOLOGNA GENOA IL PREPARTITA CON FESTEGGIAMENTI PER LA VITTORIA DELLA COPPA ITALIA

Video BOLOGNA GENOA IL PREPARTITA CON FESTEGGIAMENTI PER LA VITTORIA DELLA COPPA ITALIA Video BOLOGNA GENOA IL PREPARTITA CON FESTEGGIAMENTI PER LA VITTORIA DELLA COPPA ITALIA

Genoa, Vieira sbanca Bologna! Tris a Italiano, Venturino nuova stella davanti a Orsolini

Segnala tuttosport.com: Terzo ko di fila per la formazione felsinea che chiude a 62 punti: i liguri tornano alla vittoria e chiudono tredicesimi ...

Il Genoa passa al Dall'Ara 1-3: il Bologna chiude con una sconfitta

Si legge su tuttobolognaweb.it: Si chiude con una sconfitta la stagione 2024/2025 del Bologna, che dunque si ferma a 62 punti in classifica. Al Dall'Ara passa il Genoa nettamente per 1-3, tre reti solo nel primo tempo, con il talent ...

Bologna-Genoa LIVE: ultima di campionato per i rossoblù, Vieira lancia Venturino dall'inizio

Riporta msn.com: La cronaca dell'ultimo impegno stagionale del Grifone al Dall'Ara contro i vincitori della Coppa Italia. In panchina riecco il classe 2010 Scaglione.