Garlasco tutti gli errori dei primi giorni | prove inquinate e indagini tardive

Nella fase iniziale delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, si verificarono gravi errori come prove inquinate e indagini ritardate. Numerosi errori furono commessi, tra cui l'entrata di persone senza calzari e tecnici senza guanti, compromettendo la raccolta di prove cruciali e ritardando così il corso delle indagini.

Nei giorni iniziali delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, si registrarono gravi errori investigativi: circa 25 persone entrarono nella villetta senza calzari, lasciando impronte, e molti tecnici operarono senza guanti. Il corpo non fu subito analizzato per peso e temperatura, compromettendo la stima dell’ora della morte. Le impronte sul pigiama della vittima andarono perse per contaminazione, mentre un gatto libero in casa alterò la scena. Fondamentali reperti come il computer, le scarpe e la bici di Alberto Stasi furono sequestrati con grave ritardo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it