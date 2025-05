Garlasco | impronta 33 e impronta 10 collegano Andrea Sempio all’omicidio in concorso

A Garlasco, le impronte 33 e 10 collegano Andrea Sempio all'omicidio in concorso. Nel 2007, una macchia viola trovata sui muri di una villetta sembrava insignificante, ma dopo 18 anni diventa cruciale. Queste tracce emergono come nuovi elementi nel riaprire le indagini, contribuendo a ricollegare Sempio al delitto. La loro analisi potrebbe essere determinante per il procedimento giudiziario in corso, ridando speranza di giustizia.

Nel 2007 una piccola macchia di colore violetta, rinvenuta dai Ris su uno dei muri di una villetta, non aveva alcun rilievo investigativo. Oggi, quasi 18 anni dopo, quella stessa traccia – ormai conosciuta come impronta 33 per il numero assegnato al reperto – assume un ruolo rilevante nel riaprire il caso del delitto di . L'articolo Garlasco: impronta 33 e impronta 10 collegano Andrea Sempio all’omicidio in concorso è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Garlasco: impronta 33 e impronta 10 collegano Andrea Sempio all’omicidio in concorso

Scopri altri approfondimenti

Garlasco, l'impronta numero 33 rilevata proprio dove l'assassino ha gettato il corpo di Chiara: solo ora è stata attribuita a Sempio

A Garlasco, l'impronta numero 33, scoperta esattamente al punto in cui l'assassino ha abbandonato il corpo di Chiara, è stata finalmente attribuita a Sempio.

Garlasco, l'impronta 33 sul muro delle scale di casa Poggi ora attribuita a Sempio. Era stata definita «di nessuna utilità»

A Garlasco, sull'intonaco delle scale di casa Poggi, è stata ritrovata un'impronta palmare con il numero 33, ora attribuita a Sempio.

Garlasco, l'impronta 33 sul muro delle scale di casa Poggi attribuita a Sempio. Era stata giudicata «di nessuna utilità»

L'impronta 33 sul muro delle scale di Garlasco, attribuita a Sempio, fu inizialmente giudicata di nessuna utilità dagli investigatori, considerandola un dettaglio insignificante.

Se ne parla anche su altri siti

Garlasco, l’impronta “33” fu già bocciata dai giudici

Da ilfattoquotidiano.it: L’ “impronta 33”, il reperto di prova che rischia di trascinare di nuovo Andrea Sempio nel vivo dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, non potrà essere utilizzata per una revisione del processo ...

Garlasco. Andrea Sempio, l’impronta 33 si può datare: «Contemporanea al delitto di Chiara Poggi». Le 6 tracce sul muro

Da ilgazzettino.it: È catalogata come «papillare 33» e secondo la Procura di Pavia appartiene ad Andrea Sempio. Non solo. Quell’impronta del palmo della mano dell’indagato, ...

Garlasco, nell'impronta 33 di Sempio «possibile traccia biologica»: i legali di Stasi pronti a depositare una consulenza. Quali sono le prove?

Da ilmattino.it: Gli avvocati Antonio De Rensis e Giada Bocellari, che difendono Alberto Stasi, sono in procinto di depositare una consulenza scientifica sulla presunta impronta potenzialmente riconducibile ad Andrea.

Delitto di Garlasco, tutto ruota intorno all'impronta 33