garlasco andrea sempio e il carabiniere senza guanti che può essere decisivo nell omicidio di chiara poggi

Garlasco, Andrea Sempio e un carabiniere senza guanti sono al centro di un'indagine cruciale sull’omicidio di Chiara Poggi. L’impronta n. 33, ritrovata sulla scena, potrebbe contenere elementi biologici decisivi, legando o meno l’indiziato al delitto. La sua origine, probabilmente risalente ai giorni dell’omicidio, potrebbe cambiare radicalmente le sorti delle indagini.

Che l’impronta n. 33 di Garlasco contenga sangue o materiale biologico lo decideranno gli esperti. Così come la sua possibile attribuzione. Ma che risalga ai giorni dell’omicidio di Chiara Poggi è quantomeno molto probabile. Grazie a un carabiniere senza guanti. Che è entrato nella villetta di via Pascoli solo il 13 agosto, durante i rilievi per l’omicidio. E lo ha fatto senza le protezioni necessarie per non inquinare la scena del crimine. Ma anche l’intervento dei Ris che l’ha rimossa dalla parete grattandola con un bisturi sterile potrebbe alla fine aiutare i pm che accusano Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Open.online