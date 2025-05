Gara 3 playoff Lba 2025 | Trapani è in semifinale Milano e Brescia vanno sul 2-1 Venezia riapre la serie con Bologna

Nella gara 3 dei playoff LBA 2025, Trapani si aggiudica la semifinale battendo Reggio Emilia 90-83. Brescia e Milano avanzano sul 2-1, rispettivamente vincendo contro Trieste (80-70) e Trento (107-79). Venezia, riscattandosi, supera Bologna 89-82, portandosi sul 2-1. Continua dunque il percorso incerto e avvincente dei playoff, con tutte le squadre in bilico e pronte alla prossima sfida.

Nella gara 3 playoff Lba 2025 Trapani stacca il pass per la semifinale battendo Reggio Emilia per 90-83, mentre Brescia e Milano si portano sul 2-1 battendo rispettivamente Trieste(80-70) e Trento(107-79). Venezia ritorna in corsa superando Bologna(89-82), che ora conduce 2-1. GARA 3 PLAYOFF LBA 2025: REGGIO EMILIA-TRAPANI 83-90 I siciliani chiudono la serie con un netto 3-0 centrando la semifinale. Ospiti subito on fine grazie alla tripla di Galloway e alla schiacciata di Ogbeide che firmano il parziale di 9-2. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Gara 3 playoff Lba 2025: Trapani è in semifinale, Milano e Brescia vanno sul 2-1. Venezia riapre la serie con Bologna

Altre letture consigliate

Gara 2 playoff Lba 2025: Trento e Trieste pareggiano la serie con Milano e Brescia. Trapani e Bologna fanno il bis

Nella gara 2 dei playoff LBA 2025, Trento e Trieste pareggiano le serie contro Milano e Brescia, mentre Trapani e Bologna ottengono importanti vittorie casalinghe.

Gara 3 playoff Lba 2025: Trapani è in semifinale, Milano e Brescia vanno sul 2-1. Venezia riapre la serie con Bologna

Nella gara 3 dei playoff LBA 2025, Trapani si qualifica per la semifinale dopo aver battuto Reggio Emilia 90-83, mentre Brescia e Milano si portano sul 2-1 vincendo rispettivamente contro Trieste (80-70) e Trento (107-79).

L'Etrusca fa valere le proprie qualità, BC Servizi ko in Gara 1 PlayOff

Il 12 maggio 2025 segna un'importante giornata nel campionato di Serie B, con Etrusca San Miniato che trionfa su BC Servizi Arezzo 86-67 nei Quarti di Finale PlayOff.

Se ne parla anche su altri siti

LBA Playoff | Reyer Venezia vs Virtus Bologna: dove in TV, preview, diretta

Da pianetabasket.com: La vittoria al Taliercio in gara 3 ha rianimato la Reyer Venezia. Un colpo di orgoglio e non solo: tanta concretezza per tenere tutto l'ultimo quarto la Virtus Bologna attaccata al sedere ...

LBA - Trieste vs Germani Brescia, diretta Gara 4 1Q

Scrive pianetabasket.com: PALLACANESTRO TRIESTE vs GERMANI BRESCIA - DIRETTA TESTUALE 1Q Live - Preview. Finalmente la Pallacanestro Trieste, scontati i due turni di squalifica del campo, riesce a tornare a Valmaura ...

Playoff: Venezia batte la Virtus Bologna e prolunga la serie

Si legge su msn.com: 89-82 il punteggio con il quale la Reyer Venezia sul parquet amico allunga la serie dei quarti di finale contro la Virtus Bologna.

Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna | PokerstarsNews Highlights | QF | Gara-3