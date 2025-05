Gambelli i primi undici mesi | Una rete per l’emergenza casa Crisi lavoro pronti a mediare

Gambelli, nei primi undici mesi, ha costruito una rete solida per l’emergenza casa e il lavoro, pronti a mediare e sostenere. Questo periodo permette di fare un bilancio e guardare avanti, con fiducia, ricordando che “il Signore fa nuove tutte le cose”. Un cammino di speranza e rinnovamento, affrontando con coraggio le sfide che il futuro ci riserva.

Undici mesi sono un periodo di tempo congruo, non solo per un primo bilancio, ma anche per guardare al futuro, consapevoli che il Signore “fa nuove tutte le cose“, come recita la Scrittura, e quindi possiamo affrontare con fiducia cambiamenti e prove, positive o negative, che la vita ci riserva. Un punto di vista rilevante è quello di monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo titolare dal 24 giugno scorso, che domani introdurrà un momento forte dell’anno pastorale, con l’assemblea diocesana in Cattedrale dal titolo “Camminare insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it