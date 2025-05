Gallarate | zuffa durante la festa per lo scudetto del Napoli interviene la polizia

Gallarate, 24 maggio 2025 – La festa per il quarto scudetto del Napoli ha scatenato momenti di caos e tensione, con una zuffa coinvolgente numerosi cittadini. La situazione è stata fronteggiata dall'intervento tempestivo della polizia, che ha literalmente calmato gli animi. Un episodio che evidenzia l'entusiasmo acceso dai tifosi, ma anche i rischi di eccessi durante celebrazioni di questa portata.

Gallarate, 24 maggio 2025 – Ha coinvolto numerosi centri della Lombardia la festa per il quarto scudetto del Napoli, "scucito" all'Inter grazie al punto di vantaggio conservato anche all'ultima gara dopo una sfida durata quasi un campionato intero proprio contro i nerazzurri. Anche a Gallarate, nel Basso Varesotto, i supporter del "Ciuccio" – dal simbolo del club partenopeo – si sono radunati all'aperto, dopo il fischio finale del match vinto 2-0 contro il Cagliari, per celebrare il tricolore conquistato dalla banda Conte.

