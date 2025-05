Galeata stagione record | Sold out tutte le pièce

La stagione 2024-2025 del Teatro Comunale ‘Carlo Zampighi’ di Galeata si è conclusa con un record di sold out, culminando con l’ultima pièce, ‘Una donna di prim’ordine’ di Maria Pia Timo. Un aumento di abbonamenti e il tutto esaurito hanno segnato un eccellente successo, confermando il valore culturale del cartellone e la grande risposta del pubblico.

Si è chiusa con ‘Una donna di prim’ordine’ di Maria Pia Timo la stagione 2024-2025 del Teatro Comunale ‘Carlo Zampighi’ di Galeata. "C’è stato un aumento di abbonamenti e si è registrato il sostanziale tutto esaurito – precisa il curatore della rassegna Giancarlo Dini della DireFare – per tutti gli spettacoli. Aldilà degli artisti più noti, come Gianmarco Tognazzi, Vito, Maria Pia Timo e Denis Campitelli, la fiducia degli spettatori si è manifestata anche negli spettacoli meno conosciuti come quello di ‘Stivalaccio teatro’ che ha coinvolto il pubblico con improvvisazioni, o il commovente ‘Aquile randagie’ che ha fatto registrare una grande partecipazione di scout e adolescenti interessati all’argomento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it