Fumogeni in strada auto prende fuoco | stop al traffico in piazza Alimonda

Un incidente in piazza Alimonda ha causato l’accensione di fumogeni e il fuoco di un'auto, interrompendo il traffico. La polizia locale ha deviato le vetture, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per le verifiche. Dopo oltre trenta minuti, la viabilità è stata ripristinata, garantendo nuovamente la circolazione nella zona.

Gli agenti della polizia locale ha deviato il traffico. Accertamenti in corso da parte dei vigili del fuoco. Dopo più di mezz'ora la viabilità è stata ripristinata

